Amici 22, nuovo guanto di sfida tra Ramon Agnelli e Maddalena Svevi: ecco le reazioni

Continua la competizione ad Amici 22. Ramon Agnelli riceve un guanto di sfida da Emanuel Lo a prova variegata di danza classica, modern e contaminazioni. A pochi giorni dalla prova, Emanuel Lo fa vedere all’allievo pupillo di Alessandra Celentano un video, che preannuncia la possibilità di un nuovo guanto di sfida di Maria De Filippi, al quarto serale in cui Maddalena Svevi sfiderebbe Ramon Agnelli. Nella comunicazione di Emanuel Lo si legge: «Ramon ciao, in ogni ballerino entrato al talent ho visto impegno e miglioramenti, e ti ho visto eccellere solo nel tuo…, non so se sia colpa tua o della tua insegnante».

Il guanto di sfida

Il guanto lanciato da Ramon ha in sè una frecciatina ad Alessandra Celentano, tacciata a quanto pare di non aver affrontato un lavoro tecnico e stilistico con il pupillo di danza classica: «Ho deciso di lanciare un guanto sulla versatilità» rimarca l’annuncio di Lo. E il guanto consiste in una prova di «classico, hip hop e modern e su tutti gli stili bisogna esibirsi a piedi nudi». A temere la prova è la stessa Maddalena Svevi per via della parte di danza classica coreografata, e Ramon Agnelli invece crede sia davvero difficile la parte della choreo oggetto di sfida prettamente modern. Cosa succederà?