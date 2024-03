«Avevo mezzo milione nel conto e una casa di proprietà, mio marito si è mangiato tutto e mi ha rovinata: non ho più niente»

Dalle stelle alle stalle in pochi anni, tanto da pensare di «dichiarare bancarotta». È la storia della 41enne americana Kyle Rebolledo, che con dei video su TikTok ha raccontato di come il marito abbia completamente decimato i loro risparmi. Nel 2021 aveva tutto: una casa (per cui non doveva pagare il mutuo) e 455mila euro in banca. Ma ora è tutto finito: «Sto pensando di dichiarare bancarotta», ha rivelato Kyle.

Secondo Moneywise, non sarebbe la sola: le richieste di fallimento negli Stati Uniti sono aumentate del 18% nel 2023, secondo uno studio di Epiq AACER.

In totale, l'anno scorso le istanze sono salite a 445.168, contro le 378.390 del 2022.

Nel caso di Kyle Rebolledo la colpa sarebbe tutta dell'ex marito.

Infedeltà finanziaria

In un altro video, infatti, la donna ha aggiunto che si trova in questa situazione perché l'ex marito ha speso tutti i loro soldi. Ad "arrabbiarsi" non sarebbe stata solo lei, ma anche la polizia federale. Come raccontato da Kyle, l'ex coniuge è stato descritto dalle autorità come un «artista della truffa» e arrestato per reati finanziari. La donna non è ancora sicura di come il marito sia riuscito a spendere tutto il loro denaro, ma in un altro video ha detto che secondo lei potrebbe averli persi investendo in criptovalute.

Le criptovalute sono diventate un "segreto finanziario" comune all'interno delle relazioni. Secondo un recente sondaggio di Bread Financial il 16% delle persone (12% degli uomini e 4% delle donne) ha ammesso di possedere criptovalute nascoste. Sebbene il sondaggio non abbia approfondito i motivi, è probabile che le criptovalute siano spesso considerate un investimento rischioso, tanto da portare le persone a non rivelare i loro piani ai partner.

Sebbene la situazione di Kyle Rebolledo sia un caso grave, l'infedeltà finanziaria non è poi così rara. Il sondaggio di Bread Financial ha rivelato che quasi la metà delle persone che hanno una relazione di coppia ha ammesso di aver ingannato il proprio partner. Come? Nascondendo i saldi in sospeso delle carte di credito e gli acquisti più costosi.