Michelle Hunziker contro la farina di grilli: «Insetti? Da piccola li catturavo. Quelle zampette mi fanno senso»

Michelle Hunziker contro il cibo del futuro. Ebbene sì, è arrivato il momento. I grilli verranno davvero introdotti nell'alimentazione come proteina sostitutiva. A lanciare in Italia il primo hamburger sul mercato con la farina di insetti ci ha pensato “Pane & Trita”, un ristorante meneghino che dal 15 febbraio ha servito tra i tavoli il suo Il Grillo Cheeseburger, con l'intenzione di farlo entrare fisso nel menù.

Il contenuto proteico non è da sottovalutare e inoltre ha un impatto ambientale minore rispetto alle proteine ricavate dalla carne di manzo e simili. Tuttavia, non tutti gli italiani sono pronti ad adattarsi al cosiddetto “cibo del futuro”. Tra questi, anche Michelle Hunziker che sulle Instagram stories si è mostrata assolutamente contraria.

«Buongiorno a tutti, ovunque io mi giri qualunque notizia parla di introdurre i grilli nell'alimentazione», esordisce la showgirl svizzera. «L'altro giorno ero da Fiorello (ospite a Viva Rai2, ndr) e mi ha proposto di assaggiare una patatina fatta di grillo. Stamattina ho visto che stanno cercando di lanciare l'hamburger del grillo», continua la futura nonna.

«Io so che è il cibo del futuro - spiega Michelle trattenendo ironicamente le lacrime - ma io da piccola li catturavo nei prati, poi li liberavo ovviamente ma a me quelle zampette fanno senso. Ma come si fa a mangiare un grillo?», conclude Michelle lanciando un sondaggio ai follower: «Voi siete pronti a mangiare i grilli?». Più del 90% dei follower di Michelle hanno cliccato sul: «Neanche se mi pagano». Tra le altre opzioni si leggono: “Boni” e “Ci proverò” con un totale del 12% di click.