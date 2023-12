Michelle Hunziker, amicizia finita con Serena Autieri? Cosa sta succedendo: gli indizi social

Ci risiamo: l'amicizia tra Serena Autieri e Michelle Hunziker per il settimanale Oggi è nuovamente in discussione...

Cosa succede tra Serena Autieri e Michelle Hunziker? Anche il settimanale Oggi parla delle due primedonne. Lo fa sottolineando che pur continuando a seguirsi sui social, hanno rallentato le loro frequentazioni.

L'amicizia in crisi

Sicuramente non è la prima volta che se ne parla.

Già in passato, si dice per colpa di un ravvicinamento tra Michelle e Tomaso Trussardi tra le due amiche ci sarebbe stata un po' di maretta. Maretta prontamente smentita via social da entrambe:

«Le marette tra le amiche vere non esistono - aveva spiegato Michelle -, perché l'amicizia è una delle cose più preziose che una persona possa avere. Quando una persona ha un'amicizia bella come la nostra, beh no no no. Esistono però donne molto impegnate sempre in giro per lavoro e che quindi si vedono poco poco, ma da lì ad avere una maretta...». Anche Serena Autieri aveva confermato la versione dell'amica, ribadendo che è solo a causa dei rispettivi impegni lavorativi e familiari che negli ultimi tempi i loro incontri si sono diradati.

I progetti di Serena

Nuova crisi passeggera quella tra l'attrice napoletana e la sua miglior amica, nonché consigliera fedele e Michelle o c'è qualcosa di più questa volta? Sicuramente, come sottolinena ancora il settimanale diretto da Carlo Verdelli, Serena vuole tornare in televisione con un programma tutto suo. Ad aiutarla potrebbe essere la frequentazione con Simona Agnes, figlia dello storico direttore generale del Servizio pubblico Biagio Agnes e consigliere del Cda Rai in quota a Forza Italia.

Un'amicizia importante anche perché, scrive Oggi, la Agnes è neo presidente del Conservatorio di musica Santa Cecilia e nei giorni scorsi ha scelto per una serata evento proprio Serena Autieri come madrina d'eccezione. Che sia l'inizio di una proficua collaborazione?