Nikita Pelizon, serate saltate e lei accusa Matteo Diamante: «Non è gradita la mia presenza»

Nikita Pelizon, vincitrice dell'ultima edizione del Gf Vip, dopo il riavvicinamento nella casa del reality con l'ex fidanzato Matteo Diamante, i due sono arrivati alla conclusione di allontanarsi definitivamente. Infatti, nelle ultime ore, l'ex gieffina ha scritto nelle sue Instagram stories delle parole che sembrano contenere una velata accusa al suo ex fidanzato. Ma andiamo a vedere cosa ha scritto nel dettaglio.

Nikita Pelizon ha informato i suoi fan, sul suo profilo Instagram, che due serate sono saltate. «Angels, essendo che la serata del 5 a Principina a Mare era stata trovata da Diamante ma non è gradita la mia presenza, non sarò presente - ha sottolineato Nikita Pelizon nelle sue Instagram stories -.

Nonostante, essendo lavoro, avevo dato la mia disponibilità al locale che sarebbe stato felice di farmi cantare Mojito insieme a tutti voi. Mi spiace ma non dipende da me. Al mio posto ci sarà un'altra ragazza».

Poi, l'ex gieffina, in un'altra Instagram stories ha scritto: «Anche la serata del 29 mi è stato riferito essere saltata».

In sintesi, stando a quanto ha scritto Nikita Pelizon, sarebbe stato Matteo Diamante a chiedere di non far partecipare l'ex gieffina alle due serate. Al momento, Matteo non ha replicato l'accusa di Nikita.

Adesso non ci resta che aspettare altri aggiornamenti in merito a questa situazione.