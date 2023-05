Noemi Bocchi, il figlio al primo posto nelle gare di calcio a scuola: «Nuovo Totti?»

«Tale padre, tale figlio», recita il detto. Francesco Totti non è il papà del figlio della sua compagna Noemi Bocchi (avuto dalla precedente relazione), ma in questo caso il detto calzerebbe alla perfezione. Il bambino della flower designer sta partecipando ai campionati scolastici di calcio e, come mostra lei stessa, ha vinto il primo posto. Insomma, al suo fianco ha un ex capitano e il figlio vince: un passaggio di testimone perfetto, si potrebbe dire.

Totti e Noemi stanno vivendo con i rispettivi figli come una grande famiglia allargata.

I due proseguono la loro love story a gonfie vele e ormai fanno coppia fissa in ogni evento. Recentemente, sono stati paparazzati allo stadio e sembrano davvero inseparabili.

Presto, vivranno la prima estate alla luce del sole. Lo scorso anno, infatti, i paparazzi li rincorrevano sperando di incontrarli a Sabaudia insieme. Adesso ottenere una foto è molto più semplice.