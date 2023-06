Oriana Marzoli, la lista dei 'comandamenti' a Daniele Dal Moro: «Vangelo secondo Bebè»

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sempre più innamorati. A dimostrarlo è l'ultimo video pubblicato nelle Instagram stories dell'ex gieffino in cui si può ascoltare la voce di Oriana Marzoli che lo intima a rispettare una serie di regole. Daniele Dal Moro lo definisce il «vangelo secondo Bebè». La lista di attività da svolgere per evitare le altre donne fa ridere i fan e lei, divertita e innervosita gli chiede: «Ma mi ascolti? Mi fai diventare pazza».

Gli spettatori dell'ultima edizione del Gf Vip che si sono affezionati alla coppia apprezzano molto i modi «dolcissimi» con cui lei dimostra la sua gelosia.

Ma vediamo in cosa consiste il vangelo di Oriana Marzoli.

«Fammi stare tranquilla e serena», chiede Oriana Marzoli a Daniele Dal Moro. A far ridere i fan, però, è il regolamento al quale deve attenersi l'ex gieffino se esce e non è in compagnia della sua fidanzata: «Non abbracci nessuna. Non fai il deficiente con nessuna. Non baci nessuna. Non fai sedere sulle gambe nessuna. Perché ti taglio la lingua».

I toni di Oriana Marzoli e la sua voce, non sono assolutamente credibili: le sue minacce fanno più ridere che paura. Lui, infatti, comicamente "intimorito" chiede: «Ci sono ancora regole?»

Lei nell'audio pubblicato su Instagram risponde: «Sto tranquilla e serena: mi fido della tua parola. Adesso vado a comprarmi un gelato, me lo godo», ma alle risate di lui, l'ex gieffina conclude: «Ti odio, mi fai diventare pazza».

La gag conquista i fan che già nell'ultimo post pubblicato dai due su Instagram avevano notato la gelosia di Oriana Marzoli. Lui indossa una maglietta nera traforata che solitamente serve per mettere in bella vista pettorali e addominali, ma in questo caso ha una canotta bianca sotto per evitare che le altre possano ammirare il suo «Bebè».

«Raga la canotta in Rinascente era per evitare di farmi cacciare da Oriana. Lo so anch’io che è più bella senza», scrive rassegnato Daniele Dal Moro.