Raoul Bova in crisi con Rocio Munoz? La foto che mette fine al gossip: ecco la verità

Nessuna crisi. Tra Raoul Bova e Rocio Munoz l'amore va sempre a gonfie vele. E se qualcuno avesse dei dubbi basta guardare il paparazzato del settimanale Gente per cambiare idea.

Foto che dimostrano che tra marito e moglie c'è piena sintonia, voglia di ridere e scherzare. Di amarsi come hanno sempre fatto alla luce del sole.

I due si mostrano in giro per Roma, dopo aver fatto colazione insieme, a braccetto, senza sapere di essere osservati dai paparazzi.

Raoul e Rocio hanno da poco festeggiato il decimo anniversario del loro amore.

Un amore nato qualche tempo dopo essersi conosciuti nel 2012 sul set del film Immaturi - Il viaggio. Uno di quei amori fortunati anche a distanza di tempo.

La coppia, come dimostrano le foto in esclusiva pubblicate da Gente, si è ritagliata un suo momento di intimità senza le due figlie, Luna, 8 anni, e Alma, 5, e lontano dal set. Bova è protagonista in questi giorni della serie tv I Fantastici 5, su Canale 5 e ha da poco ultimato le riprese di Don Matteo 14. Mentre Rocio, in attesa del ritorno sul set, si occupa della famiglia.

«Eppure, ogni tanto - scrive il settimanale - si parla di una loro imminente separazione. Ma questi scatti esclusivi smentiscono tutte le voci maligne: come ogni grande amore, anche il loro passa momenti di alti e bassi ma questo è di sicuro un frangente di grande, palpabile, felicità».