Simona Ventura in bikini a 58 anni, i social si dividono: «Non puoi alla tua età». Ma i fan notano un dettaglio

Simona Ventura non ha paura del tempo che passa e i fan non possono fare altro che darle ragione. Nei suoi ultimi post su Instagram, la conduttrice si è mostrata in bikini, tra le spiagge più belle della Sardegna, mentre si gode le sue meritate vacanze, prima di tornare a lavoro sui nuovi programmi televisivi. In una delle ultime foto, la conduttrice appare molto disinibita nel suo bikini giallo, ma i fan hanno notato un dettaglio molto divertente che, sicuramente, a Simona sarà sfuggito.

Simona Ventura ha sollevato numerose polemiche con il suo ultimo post, dove appare raggiante in un bikini giallo fluo e il suo copricostume in macramè. I fan più attenti, tuttavia, hanno notato un particolare: il copricostume era al contrario.

I fan l'hanno avvisata sotto i post, ma i commenti che hanno ricevuto maggiore attenzione sono stati quelli degli hater che la criticavano per le foto, a loro detta, troppo hot ed «esagerate per la tua età. A 58 anni non puoi fare le foto quasi nuda».

I suoi follower son accorsi subito a difenderla perché «Lei può fare quello che vuole con il suo fisico, a qualsiasi età».

Simona Ventura ha preferito non rispondere alle critiche, ma ha continuato a godersi la sua vacanza.