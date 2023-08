Sonia Bruganelli, la citazione: «Vivi una storia d'amore e non dirlo a nessuno». Nuova relazione dopo Paolo Bonolis?

Sonia Bruganelli (49 anni) sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare al lavoro su produzioni televisive, insieme a Paolo Bonolis (62 anni). I due, nonostante la separazione, hanno deciso di continuare a lavorare insieme e hanno trascorso l'estate in compagnia di alcuni amici in comune a Formentera. D'altronde, 20 anni di amore non possono e non devono essere cancellati così bruscamente.

Tuttavia, una citazione condivisa dall'ex opinionista del GfVip ha incuriosito molto i fan.

Sonia Bruganelli ha condiviso con i suoi follower una citazione molto particolare.

Questa diceva: «Viaggia e non dirlo a nessuno. Vivi una storia d'amore e non dirlo a nessuno. Vivi felicemente e non dirlo a nessuno. Le persone rovinano le cose meravigliose».

I fan si sono subito chiesti se non fosse una frecciatina a qualcuno che potrebbe aver rovinato il suo matrimonio con Paolo Bonolis, intromettendosi.

Tuttavia, altri fan hanno iniziato a sospettare che il messaggio di Sonia fosse da intendere da un altro punto di vista. Che l'autrice televisiva abbia intrapreso una nuova relazione dopo la fine del matrimonio con Paolo e non voglia farlo sapere a nessuno per evitare che le persone rovinino le cose meravigliose?

Potrebbe anche essere solo una citazione che è piaciuta a Sonia e l'ha voluta condividere, ma i fan più maliziosi restano in attesa di nuove notizie.