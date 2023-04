Sophie Codegoni censura Alessandro Basciano: «Vorrei fare più storie con lui ma devo stare attenta a ciò che dice»

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono molto attivi sui propri canali social in cui tutti i giorni postano video e foto che raccontano la loro vita quotidiana di coppia. L'influencer, nelle sue ultime storie, ha preso in giro il fidanzato perché costretta a censurarlo più volte per non fare sentire ai suoi fan ciò che stava dicendo.

In una delle ultime storie che Sophie Codegoni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, si trova insieme al fidanzato Alessandro Basciano con il quale ride divertita. L'influencer, però, a un certo punto mette una mano davanti alla bocca del compagno e aggiunge anche il classico bip di quando si vuole coprire una precisa parola.

Sophie, poi, scrive: «Vorrei fare più storie con lui ma dovrei censurare la metà dei discorsi che fa», aggiungendo l'emoticon con le lacrime dal ridere.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a breve diventeranno genitori della loro bambina Celine. L'influencer, infatti, dovrebbe partorire verso la fine del mese di aprile.