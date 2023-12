Sophie Codegoni, selfie sexy allo specchio e coccole sul lettone con la sua Celine

Sophie Codegoni, in questo periodo, sta cercando di pensare solo alla sua bambina Celine Blue. Dopo la burrascosa e tormentata separazione dall'ormai ex compagno Alessandro Basciano, l'influencer desidera dedicarsi al suo lavoro, agli amici e alla famiglia. Inoltre, sembra che i due genitori abbiano finalmente trovato un accordo su come dividersi il tempo con la loro piccolina che, ora, è con Sophie come dimostrano le sue ultime storie Instagram.

Sophie Codegoni ha pubblicato diverse storie sul proprio profilo Instagram. Foto e video di tenori completamente differenti. Infatti, nella prima immagine, l'influencer si scatta un selfie allo specchio in cui è molto sorridente e mostra il completino intimo sexy che sta indossando. Poi, nei video successivi, Sophie si dedica alla sua bambina Celine che ride teneramente sul lettone mentre lei le fa il solletico. La piccola indossa un pigiamino rosa e non riesce a smettere di sorridere alle coccole della mamma.

Anche Alessandro Basciano, nelle scorse ore, ha pubblicato una foto con Celine ma, probabilmente era uno scatto di qualche giorno fa, dato che, poi, ha postato video in cui è in discoteca alla console.

Sophie Codegoni, molto spesso, posta video in compagnia della sua piccola Celine con la quale guarda i cartoni animati, gioca con i peluche oppure assaggia nuove pappette. L'influencer, nella sua intervista a Verissimo, ha detto che la sua bambina è la gioia più grande della sua vita.