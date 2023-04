Stefano Corti, il post per il compleanno del figlio: «Tanti auguri al mio piccolo grande bambino». E spunta il commento di Bianca Atzei

Stefano Corti ha postato sul proprio profilo Instagram una dolce foto con suo figlio più grande, Gabriele che ha compiuto 15 anni. La Iena, che è da poco diventata papà del suo secondo bambino Noa Alexander, ha sempre dichiarato di essere molto fiero dell'uomo che sta diventando e anche del ruolo di fratello maggiore che ha da poco assunto. Sotto la foto è comparso il dolce commento di Bianca Atzei.

Stefano Corti ha pubblicato un post per augurare buon compleanno al figlio Gabriele. La Iena ha scritto: «Attenzione amici i Blues Brother sono in giro! Tanti auguri al mio piccolo grande bambino! Il fratello maggiore che Noa si merita! #15».

Stefano è ovviamente molto affezionato a Gabriele, al quale durante la festa del papà, aveva scritto: «Ho un ragazzo splendido e un bambino (riferendosi a Noa, ndr) meraviglioso».

Sotto la foto con Gabriele, Bianca Atzei ha commentato: «Ma quanto siete fighi! I miei uomini», aggiungendo una faccina con gli occhi a cuoricino.

Stefano Corti è molto attivo sul proprio profilo Instagram dove pubblica in continuazione storie e foto con i suoi figli. Stefano, però, ai suoi fan racconta anche i suoi progetti lavorativi come, ad esempio, i servizi che realizza per Le Iene.