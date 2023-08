«Ho smesso di girare video porno da quando è nata mia figlia: non vorrei mai ne facesse uno»

La confessione della pornostar ha lasciato senza parole i suoi fan. La 35enne che ha dato come secondo nome 'Barbie' alla figlia, ha raccontato di non voler più girare contenuti per adulti. La sua paura riguarda le scelte che sua figlia, di quasi un anno, potrebbe compiere crescendo se sapesse di avere una mamma che realizza video hot.

Dopo la gravidanza, infatti, anche sui social, l'attrice si mostra in maniera diversa, in un tentativo che i fan hanno definito «disperato» di lasciarsi alle spalle le tracce della sua carriera.

«Non vorrei ne facesse uno»

Parlando con Drew Pinsky, conduttrice del programma televisivo statunitense Celebrity Rehab with Dr. Drew, Trisha Paytas ha affermato di non aver realizzato nuovi contenuti per adulti da quando è nata sua figlia.

La 35enne californiana ha chiamato la bimba Malibu Barbie e a lei pensa quando rinuncia ai guadagni che realizzava con i video porno.

Trisha ha spiegato sul suo canale Youtube, dove vanta milioni di utenti iscritti, di non essere più in grado di godere del suo lavoro.

«Sarei mortificata, onestamente, se lo facesse - ha spiegato Trisha riferendosi alla possibilità futura che la figlia svolga lo stesso lavoro -.

Ho iniziato ad abusare di Xanax per girare alcune scene e non voglio che le accada lo stesso», ha concluso la pornostar che oggi, ha affermato, vive dei guadagni derivanti dai vecchi porno che sponsorizza su Twitter, così da non doverne girare di nuovi. Mentre, sugli altri social, ha ridotto al minimo gli scatti osè dedicandosi solo alla piccola Malibu Barbie.