Valentina Ferragni vola alle Seychelles, Capodanno al caldo (con gli amici) dopo le disavventure della sorella Chiara

Voglia di iniziare il nuovo anno al caldo? Valentina Ferragni approva. Per questo 2024 l'influencer è partita con un gruppo di amici e il suo fidanzato, Matteo Napoletano, per le Seychelles dove ha condiviso con il pubblico di Instagram una serie di foto e video in cui mostra i dettagli della sua vacanza.

Anche in vacanza, la Ferragni ha dimostrato tenacia e attenzione alla linea, condividendo un video del suo allenamento mattutino in compagnia di Matteo, sullo sfondo un magnifico scenario dell'oceano. E a distanza di così tanti chilometri anche le disavventura della sorella Chiara sembrano più lontane e meno importanti.