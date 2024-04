«Ti senti sola a crescere tua figlia?»: l'ex di Uomini e Donne Vittoria Deganello risponde così

La sua bambina ha quasi un anno e dalla sua nascita hanno un rapporto autentico ed esclusivo. Vittoria Deganello ha deciso di vivere la sua maternità da sola, lontana dal papà di sua figlia Ginevra, cioè il calciatore professionista Alessandro Murgia. Il fratello dell’ex gieffina Nicole Murgia, è già papà di altri due bambini, Dea e Niccolò, avuti da Eleonora Mazzarini. Oggi Vittoria Deganello è una mamma single, situazione della quale ha sempre parlato con i suoi follower su Instagram. Infatti proprio nelle ultime ore l'influencer ha spiegato, attraverso le sue Instagram stories, cosa significa crescere una bambina da sola.

La risposta di Vittoria Deganello

«Se mi sento sola nel crescere mia figlia? Si e no - ha sottolineato Vittoria Deganello nelle sue Instagram stories -.

Sono da sola da quando era un chicco d'uva nel mio utero e ora ha quasi un anno ed è stata 24 ore su 24 con me. Non so neanche cosa voglia dire staccare la spina anche solo per farmi una doccia o che qualcun altro le faccia il bagnetto, la faccia mangiare etc. Per me è diventata nosrmalità e ringrazio il cielo per avermi doato questa gioia».

L'influencer ha aggiunto: «Ovviamente è inevitabile quando la sera chiudo la porta di casa mi piacerebbe avere una persona al mio fianco anche solo per avere qualche giustificazione per tutto ciò che faccio. Ma va benissimo così, non mi lamenterò mai e poi mai».