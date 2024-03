Uomini e Donne, Raffaella Scuotto replica agli hater dopo le foto social in slip: «Cervelli arretrati»

Raffaella Scuotto e Brando Ephirikian si stanno godendo la loro love story fuori da Uomini e donne. I due appaiono molto uniti sui social e si stanno godendo la loro relazione alla luce del sole. Proprio nelle ultime ore infatti l'ex corteggiatrice del programma condotto da Maria De Filippi ha pubblicato un post Instagram con alcune foto del "post scelta" insieme a Brando. Tra le tante anche una foto in cui Raffaella appare in slip.

La replica di Raffaella Scuotto

Numerosi sono stati i commenti a corredo del post che Raffaella Scuotto ha condiviso sul suo profilo Instagram.

Non solo complimenti, apprezzamenti e messaggi motivazionali per la coppia ma anche alcune critiche. Alcuni utenti social hanno infatti iniziato a scrivere messaggi punenti in riferimento alla foto in slip di Raffaella Scuotto mettendo in dubbio anche i sentimenti del tronista che «permette a chiunque di farla vedere in mutande». C'è chi la critica definendola «esibizionista» e chi invece la ritiene «finta e poco credibile». Non è tardata ad arrivare la replica di Raffaella in una delle sue tante Instagram stories. «Un paio di slip imbarazzano i vostri cervelli arretrati, quindi dinnanzi le foto in bikini chiudete gli occhi? Mi fate fare tante risate». Sono queste le parole che l'ex corteggiatrice ha scelto di utilizzare per mettere a tacere, una volta per tutti, i commenti degli hater.