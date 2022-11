Wanda Nara, tappa nella Capitale con le figlie: dolci e coccole, ma senza Icardi

In viaggio verso le Capitale. Wanda Nara è partita per trascorrere qualche giorno a Roma in compagnia della figlie, accompagnata dal manager Andrea Di Carlo. Prima in treno, poi in gelateria e, ancora, al ristorante: Wanda si coccola e si gode le prelibatezze per il palato, regalando alle figlie un soggiorno da favola in un hotel lussuoso e con tutti i comfort. Una gita di lavoro o divertimento? «E il mio tour di questa settimana: è stato... Istanbul-Londra- Londra-Parigi Parigi-Milano Milano-Roma Roma-Londra Londra-Istanbul Istanbul -Argentina 🔜 Tutto in una settimana» scrive l'ex moglie, o quasi, di Icardi in un post su Instagram.

Nella bufera mediatica in cui è coinvolta da tempo per la turbolenta separazione dal giocatore Icardi, Wanda non ha mai perso il sorriso e soprattutto ha sempre dimostrato forza alle figlie che sembrano serene. Sabato 6 novembre sarà ospite a Verissimo: un'intervista attesissima, dopo i rumors che da tempo alimentano i gossip sul suo allontamento da Icardi.

La turbolenta separazione

La crisi nella storia d'amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi ha avuto inizio più di un anno fa. Il celebre Wandagate ha incrinato per sempre un matrimonio che, fino a quel momento, non era mai stato in discussione. Da quel momento dopo un lungo tira e molla, è arrivato l'annuncio della rottura sui social della showgirl. E nonostante Wanda ormai pensi alla sua nuova relazione con L-gante, Mauro Icardi negli ultimi giorni ha ribadito che il loro rapporto non è concluso. In Argentina non si parla d'altro da giorni e in uno dei programmi più seguiti, La noche de Mirtha, è intervenuta Ana Rosefeld per cercare di far chiarezza. La migliore amica e avvocato di Wanda Nara ha fatto sapere che la separazione è stata firmata: «Hanno firmato quella che viene chiamata la separazione. Wanda ha voluto essere chiara, perché c'è un po' di resistenza da parte di Mauro Icardi».