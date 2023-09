Nozze d'oro, il marito le regala un campo con 1,2 milioni di girasoli (piantati solo per lei): «Sono i suoi preferiti»

Dopo 50 anni di matrimonio, un marito che ha ben imparato nel corso della sua lunga carriera di compagno di vita quale sia il fiore preferito della moglie, ha deciso di farle un regalo davvero speciale per festeggiare le nozze d'oro: un'intera piantagione di girasoli, per un totale di 1,2 milioni di fiori piantati in 32 ettari di terreno. Una distesa gialla a perdita d'occhio, davvero difficile da tenere nascosta fino al momento della sorpresa finale.

Lee Wilson, dello Stato del Kansas (Usa), ha regalato alla moglie un dono davvero sui generis per festeggiare il 50° anniversario di matrimonio con la propria Renee, secondo quanto ha raccontato la Bbc. Il marito ha donato alla propria partner un totale di 1,2 milioni di girasoli, regalandole un vero e proprio terreno con i fiori già piantati e sbocciati. Mesi prima, Lee ha incaricato un agricoltore americano di preparare «tutto il necessario» per sorprendere la moglie. Una volta svelata la sorpresa floreale, Renee ha così dichiarato alla stampa statunitense: «Non me l'aspettavo. Mi ha fatto sentire molto speciale». La donna ha detto che non c'è regalo di anniversario di matrimonio migliore dei girasoli. Un regalo speciale per una coppia speciale: i due si sono conosciuti al liceo quando avevano 16 anni e sono insieme da allora.

Nel video pubblicato dalla Bbc, si vede la coppia di innamorati che cammina nel bellissimo campo, e non sono solo loro a goderne: sono molti i visitatori che si fermano lungo la Highway 54 per scattare foto. Il Kansas è soprannominato proprio «Stato del Girasole» per l'abbondanza di girasoli selvatici che crescono nel suo paesaggio.