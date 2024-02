Chiara Ferragni alla Milano Fashion Week? Cosa rivela il presidente della Camera nazionale della moda

Chiara Ferragni sarà presente alla Milano Fashion Week al via in queste ore? Una domanda che rimbalza in città: è lei la super ospite più attesa. Ecco la verità su una sua eventual presenza rivelata da Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della moda italiana.

Chiara Ferragni e le sfilate di Milano

«Non gestisco la sua agenda, non ci sono stati contatti, lei va avanti a fare le sue cose.

Chiara Ferragni alle sfilate di Milano: il giallo social

Solo ieri la Ferragni aveva lasciato intendere che poteva, forse, presenziare alle sfilate milanesi. «Un giorno importante» aveva detto. Tra le ipotesi circolate in rete c'è quella di un ritorno di Chiara Ferragni in scena dopo i mesi passati lontano dai riflettori. L'occasione potrebbe essere l'apertura della Milano Fashion Week, dal 20 al 26 febbraio. Dopo aver disertato la Haute couture di Parigi, l'imprenditrice potrebbe aver scelto la sua città per un ritorno alla vita mondana.

D'altronde lo sanno tutti: per Chiara la Fashion week di Milano è un momento imperdibile di racconto di sé, oltre che di promozione e business. Ieri in tarda mattinata, però, l'influencer ha pubblicato una nuova storia con scritto «Andata». Non sembra però che l'impegno avesse a che vedere con la settimana della moda, non ancora entrata nel vivo (oggi solo qualche conferenza stampa). L'altra ipotesi è che avesse qualche impegno collegato alle indagini.