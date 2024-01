«Sono una donna plus size, ecco perché per me viaggiare è difficile: dai letti con le doghe ai tavolini sugli aerei»

Una donna plus-size ha rivelato di essere stata presa in giro sui voli e che le persone si sono rifiutate di sedersi accanto a lei. Kirsty Leanne, una ragazza britannica di 30 anni, condivide regolarmente consigli di viaggio per le persone di taglia più grande sui social e ha accumulato 129mila follower sul suo canale TikTok @kirstyleannetravels.

In passato è balzata agli onori della cronaca, scrive il Daily Mail, per aver raccontato gli insulti degli haters: gli utenti scrivevano che avrebbe dovuto «perdere peso piuttosto che lamentarsi dei problemi che deve affrontare quando viaggia».

In un recente video, ha condiviso con i suoi fan le situazioni più difficili durante i viaggi per una persona che soffre di obesità. Alcune potrebbero sembrare scontate, altre, invece, sottolineano come anche una piccola differenza possa far soffrire le persone plus size come lei.

Tra i vari problemi elencati da Kirsty, c'è quello dei tornelli, a volte troppo stretti. Ogni situazione citata dalla tiktoker è corredata da immagini e video che mostrano le difficoltà in cui è più volte incappata. Altri problemi a cui va incontro frequentemente sono quando, per esempio, si siede sulle sedie con braccioli, quando deve usare il bagno degli aerei, che sono molto piccoli, e le volte in cui, prima di ritornare da un viaggio, vuole regalarsi qualche souvenir.

Non trova mai la taglia giusta.

Non solo i souvenir, ma è difficile trovare la taglia anche quando usa gli asciugamani degli hotel e delle spa, troppo piccoli per lei. Gli inconvenienti riguardano spesso i posti a sedere, secondo quanto mostrato dalla donna nel video. Negli aerei, infatti, i sedili sono troppo piccoli e stretti, mentre quando va a mangiare fuori, si è ritrovata spesso a sedersi su sedie che lasciano lividi e segni sulla pelle.

Non solo, perché la lista non è finita qui. I comfort per le persone sovrappeso e di taglia grande non sono molti, rischiando di inquinare le belle esperienze che dovrebbero invece provare durante un viaggio. Il problema dei bagni piccoli, ad esempio, non si limiti durante i voli, ma anche nella maggior parte dei bagni pubblici. Sull'aereo, inoltre, è quasi sempre impossibile abbassare i tavolini che si trovano davanti.

Le ultime due segnalazioni che fa la travel influencer plus size sono i letti con le doghe, che rischiano di rompersi durante la notte, e il fatto di dover sempre controllare i limiti di peso, quando si sdraia o siede, come mostrato nel video mentre si dondola su un'amaca.

«Anche se posso incontrare dei problemi come viaggiatrice plus size - ha sottolineato Kirsty alla fine del video -, non rimpiango un solo giorno di viaggio che ho fatto. La mia fiducia in me stessa è cresciuta e ho avuto delle esperienze incredibili».

La content creator ha un sito dove aiuta le persone di taglia forte come lei ad affrontare tutti questi problemi e altri ancora, attraverso delle guide e dei consigli. «Qui non ci sono limiti di taglia per la voglia di viaggiare! Vi fornisco le conoscenze e le risorse per rendere ogni viaggio un gioco da ragazzi, indipendentemente dalla vostra taglia», si legge nella sua homepage.