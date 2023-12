A soli due anni entra nell'associazione per chi ha il QI più alto al mondo: è il membro più giovane, confermato il Guinness World Record

Nessuna pressione per tutti coloro che stanno faticando a finire le scuole o l'università, ognuno ha i propri punti di forza e le proprie debolezze e grazie al cielo siamo tutti diversi. Alla fine, siamo tutti in grado di portare quel qualcosa in più nella vita degli altri e a toglierci le nostre soddisfazioni.

Però, bisogna ammetterlo, per amore di onestà: l'ingresso di una bambina di poco più di due anni nel Mensa, l'associazione internazionale che riunisce le persone con il quoziente intellettivo più alto al mondo, potrebbe farci sentire un po' inadeguati.

La bambina dei record è originaria di Crestwood, nel Kentucky, e possiamo solo immaginare come sarà per i suoi genitori aiutarla a fare i compiti. Ecco come la mamma e il papà hanno scoperto di aver dato vita a un genietto, come riporta il The Guardian.

Una lavagnetta e delle lettere

I genitori di Isla, Jason e Amanda McNabb, hanno raccontato al Guinness World Record il momento in cui hanno capito che la loro bambina aveva un'intelligenza fuori dalla media.

Tutto è cominciato con un regalo della zia per il secondo compleanno della piccola: una lavagnetta cancellabile.

Il papà dice di aver scritto la parola "red" (rosso) sulla lavagnetta e, subito, Isla l'ha letta ad alta voce. Ricordiamo che i bambini acquisiscono quest'abilità circa quattro o cinque anni più tardi, normalmente. Allora, Jason ha voluto assicurarsi che non si trattasse di una coincidenza e ha continuato a provare con altre parole: blu, giallo, gatto, cane. Una dopo l'altra, sono state lette dalla piccola.

La scoperta sensazionale ha fatto sì che i genitori si guardassero intorno con più attenzione e infatti si sono resi conto che in giro per la casa hanno trovato delle parole scritte (correttamente) da Isla con delle lettere colorate giocattolo. Per esempio, la parola "sedia" era vicina a una sedia, "divano" proprio vicino al bracciolo e persino "gatto" accanto all'animale, comodamente sdraiato a terra.

Amanda e Jason, a quel punto, non potevano più ignorare la cosa e hanno sottoposto la piccola Isla a un test del quoziente intellettivo: «Lo psicologo che se ne è occupato è specializzato in bambini particolarmente dotati ma di solito non usa dei test. Dopo aver sentito il nostro racconto, perà, ha deciso di fare un'eccezione». Alla fine Isla ha ottenuto il 99esimo percentile di intelligenza per età nei test del QI Stanford-Binet.

Nel giugno del 2022, le è stato riconosciuto il Guinness World Record per il membro più giovane del Mensa. Isla sembra aver capito, almeno in parte, il suo successo: si è vista più volte in televisione e in alcune occasioni ha chiesto lei stessa di vedere un suo video su Youtube.

A parte ciò, non è consapevole del suo QI incredibilmente alto. I genitori affermano di avere difficoltà a trovare del materiale scolastico che sia adatto a lei e il miglior supporto di cui dispone è la comunità del Mensa, che può aiutarla a costruire connessioni con persone in situazioni simili.