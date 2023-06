Elliot Page confessa: «Non mi sono mai sentito donna, da bambina volevo fare la pipì in piedi»

Elliot Page è un attore molto apprezzato ad Hollywood e nel corso della sua carriera ha rivestito vari ruoli in molti film di genere differente. Il 6 giugno scorso è stato pubblicato il suo libro autobiografico intitolato "Pageboy", in cui Elliot racconta tutta la sua vita: dall'infanzia all'età adulta, attraversando, ovviamente, il momento speciale in cui ha fatto coming out ed ha, poi, cambiato sesso. In "Pageboy", l'attore ha descritto un particolare momento della sua vita quando da bambina si rese conto che non voleva il corpo che possedeva.

Il racconto di Elliot Page

Elliot Page ha 36 anni, nel 2020 si è riconosciuto come transgender ed ha cominciato la sua transizione di genere. Per lui, gli anni in cui ha dovuto nascondere la sua vera natura non sono stati affatto facili, anche se, il suo vero essere lo aveva sempre conosciuto. Ad esempio, quando era una bambina non le piacevano i vestitini da femminuccia o le scarpette e in "Pageboy" ha raccontato: «All'età di quattro anni non mi sentivo bene nel mio corpo, era come se ne volessi un altro e, infatti, volevo fare la pipì in piedi come i bambini. Premevo sulla mia vagina, tenendola, pizzicandola e stringendola, sperando di poter mirare il water». Elliot Page ha, inoltre, rivelato che il solo pensiero di indossare abiti da donna lo metteva a disagio.

Le rivelazioni di Elliot Page

Alcuni giorni fa, poi, è stato reso noto, sempre da un estratto di "Pageboy", che Elliot Page, sul set del film Juno, ha avuto molti rapporti intimi con l'attrice Olivia Thirlby che interpretava la migliore amica della protagonista.