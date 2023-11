Fidanzato si fa tatuare sul braccio il morso della sua compagna: accusato di stalking

Si fa tatuare il segno del morso della sua fidanzata, ma viene accusato di stalking. Betty Zoo Tattoo di Copenhagen ha raccontato la storia singolare che ha visto come protagonista un suo cliente. L'uomo, che era entrato nello studio con la ragazza, si è fatto prima dare un morso sul braccio e poi ha chiesto alla tatuatrice di imprimerglielo sulla pelle con inchiostro permanente.

La giovane ha condiviso il momento sul suo profilo TikTok dove si sono scatenati i commenti. Diverse persone hanno parlato di un gesto disgustoso e addirittura vergognoso, c'è poi chi ha affermato che si trattava di qualcosa che avrebbe fatto lo stalker e serial killer di Netflix Joe Goldberg.

La tatuatrice stessa è stata travolta dalle polemiche, ma ha tenuto a precisare che non era certo una sua responsabilità e che aveva realizzato il sogno di un cliente.

Tuttavia ad alcune persone è piaciuto: «Mi sembra che sia carino e discreto», ha scritto un utente, altri hanno aggiunto: «Per me era dannatamente romantico». Insomma, come spesso accade il web si è diviso, ma in gerale sono stati diversi professionisti a spiegare che sarebbe sempre meglio evitare di tatuarsi sulla pelle nomi o riferimenti troppo espliciti ai partner.