Incontra la mamma biologica il giorno del suo matrimonio: «Ho pensato fosse un mio clone»

Una donna che ha rintracciato la sua mamma biologica su Facebook è riuscita ad incontrarla per la prima volta al suo matrimonio dopo 23 anni. È la storia di Jenny Bergmann, 30 anni, che è stata adottata alla nascita nel 1992 dopo che sua madre biologica, Joanne Wojdula, 52 anni, l'aveva data in adozione perché preoccupata di non poterle dare un'elevata qualità di vita. La donna è stata cresciuta dai suoi genitori adottivi, Kelly, 63 anni, e Mike, 65 anni, nel Missouri, ma ha sempre voluto incontrare la sua madre biologica.

Nonostante fosse un'adozione chiusa, la famiglia adottiva di Jenny Bergmann ha condiviso una lettera che Joanne aveva scritto quando Jenny aveva 10 anni, che rivelava il suo nome completo.

Jenny ha rintracciato e trovato sua madre sui social all'età di 15 anni, ma era troppo spaventata per mandarle un messaggio fino all'età di 20 anni.

Dopo non aver ricevuto risposta, ha trovato l'altra figlia, Nicole, 27 anni e le ha inviato un messaggio riuscendo, così, a mettersi in contatto con sua mamma biologia. Hanno parlato per due anni prima di incontrarsi brevemente per la prima volta al matrimonio di Jenny.

Negli scorsi giorni sono andate a Copenaghen, in Danimarca. Era la prima volta che trascorrevano molto tempo insieme, e da sole. La mamma e la figlia hanno in programma di incontrarsi di nuovo in ottobre con i genitori adottivi di Jenny e i suoi figli: Oliver, cinque anni, e Finneas, due.

Jenny che nella vita fa la guida turistica e vive ad Amburgo, in Germania, ha dichiarato al The Mirror: «Mi ero appena truccata e sono passati 10 minuti prima che camminassi lungo il corridoio e mia madre dicesse che Joanne è qui. È entrata dalla porta e ho pensato: oddio, è un clone di me. È stato un momento bellissimo. Durante il nostro recente viaggio le persone ci riconoscevano semplicemente come mamma e figlia perché ci somigliamo e ci comportiamo in modo così simile. Facciamo lo stesso tipo di battute. Ci muoviamo allo stesso modo e abbiamo lo stesso sorriso. Sono rimasta sorpresa dalla rapidità con cui siamo riusciti a legare. Joanne ha scoperto di essere incinta quando aveva 20 anni, ma ha nascosto la sua gravidanza dopo non essere sicura chi fosse il padre. È volata in Florida da New York incinta di sei mesi per partorire».

Joanne, produttrice di vino, vive a Knoxville, nel Tennessee, e ha raccontato: «Nella mia testa non sentivo che le avrei dato la qualità della vita che le avrebbe potuto dare qualcunaltro. Joanne ha avuto due figlie - Nicole, 27 anni, Samantha, 28 - e un figlio - Woodrow, 25 anni, e non sapeva nulla di Jenny - nemmeno il suo nome. Jenny è stata cresciuta da Kelly, un'infermiera domestica part-time, e Mike, un contabile in pensione, e ha sempre saputo di essere stata adottata.