«Harry e Meghan chiedono 11 milioni di euro per partecipare all'incoronazione di Carlo III»

Il principe Harry e Meghan Markle per partecipare all'incoronazione di Carlo III avrebbero chiesto alla Corte britannica una cifra enorme: 11 milioni di euro. L'idea sarebbe stata della Markle mentre il principe Harry all'inizio avrebbe sollevato qualche perplessità e ha cercato di far capire alla moglie che non è quello il modo per ricucire i rapporti con la famiglia d'origine. A rivelare questo dettaglio è il giornale In Touch, che scrive di aver avuto l'informazione da una fonte vicina alla coppia.

Sembrerebbe che la risposta della Monarchia sia stata una fragorosa risata. Al netto quindi, della presunta pretesa rigettata da Palazzo, la presenza di Harry e Meghan alla cerimonia del 6 maggio resta in dubbio. E quindi, che ne sarà della loro partecipazione al grande evento?

Secondo Richard Fitzwilliams, esperto di Buckingham Palace, i due non oseranno snobbare la cerimonia. Una cosa però è certa: presenza o assenza che sarà, Harry e Meghan riusciranno comunque a oscurare l'incoronazione di Re Carlo.

Nel frattempo, non ci resta che aspettare...