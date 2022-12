Heather Parisi, le dichiarazioni choc su Lorella Cuccarini: «Siamo amiche, ci scriviamo tutti i giorni». La docente di Amici replica su Instagram

Di poche cose eravamo certi e una di queste cose era che tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini non scorresse proprio buon sangue. Ma da ieri anche quella piccolissima certezza che avevamo sembrava essere crollata.

«Siamo amiche» Heather Parisi a Mi casa es tu casa, il nuovo programma di Cristiano Malgioglio, è tornata a parlare della docente di Amici e con le sue dichiarazioni ha spiazzato tutti, Lorella Cuccarini compresa.

Heather Parisi, le dichiarazioni su Lorella Cuccarini

«Non è successo niente, noi ci scriviamo tutti i giorni. Siamo molto amiche, ci scriviamo sempre in privato, su Twitter, Instagram… Non so di che cosa stai parlando», la risposta della ballerina ha lasciato perplesso anche il conduttore, ed Healther ha anche aggiunto: «Se adesso venisse, la abbraccerei. Avrei fatto molto di più con lei a Nemicamatissima».

La replica

La replica della Cuccarini non ha tardato ad arrivare. Un'eloquente reazione social quella della docente della scuola di Amici di Maria De Filippi. Su Instagram ha infatti condiviso una story che riporta le dichiarazioni della Parisi e, in aggiunta, ha pubblicato alcune emoticon che fanno trasparire imbarazzo.

Le dichiarazioni di Heather Parisi a Mi casa es tu casa non sono affatto passate inosservate, il suo intervento ha sorpreso tutti perché le sue parole hanno smentito la storica rivalità che si vociferava da anni scorresse tra le due showgirl. Sui social non si è parlato d'altro e l'ironia è scoppiata. E anche la Cuccarini sembra smentire quanto dichiarato dalla Parisi da Malgioglio.

Lorella e heather amiche #MiCasaEsTuCasa pic.twitter.com/KYEqiYRCgE — Laura 🎞| stream big shot on Disney+ 🏀 (@lauracivitelli) December 7, 2022

Dove sta la verità? Difficile scoprirlo.