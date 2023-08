Capri, Jennifer Lopez fa festa: sorrisi al Quisisana e canti all'Anema e Core

Continua il soggiorno di Jennifer Lopez a Capri. Dopo il servizio fotografico che l'ha vista protagonista, la star di Hollywood si è concessa una rilassante vacanza. Nelle scorse giornate, invece, è stata paparazzata mentre faceva shopping in via delle Caramelle.

J.Lo è sola a Capri, ma non c'è nessuna crisi con Ben Affleck: non è infatti da escludere che l'attore raggiunga la moglie sull'isola in questi giorni.

Jennifer intanto si diverte, sorride all'Hotel Quisisana con i proprietari - la famglia Morgano, il GM Adalberto Cuomo - e si è fatta fotografare insieme con Marcello Lala, assessore all'Ambiente e al Patrimonio a Pompei.

Dopodiché si è scatenata in canti e balli alla Taverna Anema e Core, insieme con il produttore americano Benny Medina ed il vocal coach e migliore amico Stevie McKey.