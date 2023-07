Jennifer Lopez, il post per festeggiare l'anniversario con Ben Affleck. Gli haters: «Tra un po' divorziano»

E' passato già un anno dal matrimonio stellare di Jennifer Lopez e Ben Affleck a Las Vegas. A festeggiare sui social è proprio J.Lo che pubblica due scatti, scrivendo: «Un anno dal nostro viaggio di mezzanotte a Las Vegas...». Ma a destare più curiosità è il contenuto degli scatti: nelle immagini, infatti, si vede solo la cantante e star mondiale sorridere all'obiettivo, vestita conun abito elegante e chic. «Ma dov'è Ben?» si chiedono in molti. E non mancano i commenti feroci...

Se da una parte si leggono commenti al miele, come: «Buon anniversario a voi splendide anime gemelle» si legge: «Sei così carina signora Affleck», «Buon anniversario bella», «Buon anniversario, signori Affleck!»; dall'altra i leoni da tastiera non si fermano et voilà: il veleno viene fuori.

Guardando quegli scatti, in molti pensano a JLo come single: «Guarda che non sei affatto felice....»,«Tra un po' continua questo divorziare tempo al tempo», «Forse qualche lavoro umanitario l'aiuterebbe» e così via. Commenti che non lasciano spazio a repliche se non da parte dei fan più accaniti della coppia che li difendono a spada tratta.

La replica

Nessuna risosta al momento da parte di Ben Affleck, nè di Jlo che non hanno scritto nulla pubblicamente, neanche per difendersi. Non è infatti la prima volta che i due vengono attaccati e additati per essere finti. Fatto sta che, da quando sono tornati insieme, dopo anni e anni di separazioni e matrimoni paralleli, i due appaiono sempre sorridenti e fanno sognare i fan che tifano per loro in massa.