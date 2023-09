Kanye West paparazzato con i pantaloni abbassati su un taxi a Venezia: il video intimo con Bianca Censori fa il giro del web (e lui rischia una denuncia)

La sua apparizione a Venezia non è passata inosservata. Tanto che il rapper Kanye West ora rischia una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Cosa è successo? Il cantante americano è stato paparazzato ieri in laguna, accomodato sul retro di un taxi acqueo, in atteggiamenti piuttosto intimi. Ovvero con i pantaloni abbassati sotto la vita e le natiche nude. Tra le ginocchia, la moglie, la fashion designer australiana Bianca Censori, 28 anni (che si dice abbia «sposato» con una cerimonia privata a gennaio). Uno scatto che ha fatto il giro del mondo alla velocità della luce. Le effusioni della coppia sono state riprese da decine di turisti sbigottiti ma non per questo meno attenti a tenere alti i telefonini mentre passavano accanto al taxi della coppia.

Le immagini sarebbero state acquisite dalla polizia locale di Venezia: se i sospetti dovessero diventare certezze, per il rapper e la sua partner potrebbe scattare una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, cosa che molti lettori (già sul sito del tabloid britannico «The Sun») invocano nei confronti di una coppia che sembra aver fatto della provocazione uno stile di vita.