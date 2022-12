Kate Middleton per Natale sceglie il verde: cappotto "riciclato" e cappello con la piuma alla Messa a Sandringham

Kate Middleton sdogana il verde militare per Natale. La Duchessa del Galles, per il primo Natale dopo la morte della Regina Elisabetta, ha partecipato alla tradizionale messa a Sandringham, con un cappotto (riciclato) probabilmente del designer Alexander McQueen e un cappello di Philip Treacy sempre verde ilitare con una piuma. Gli orecchini - vistosi, rispetto ai modelli che Kate usa di solito - sono del brand francese Sézane, quello amato da tutte le influencer del momento.

Il cappotto indossato per la seconda volta

Non è la prima volta che Kate Middleton ricicla un look: il cappotto militare era stato già sfoggiato nel gennaio 2020 al Bradford City Hall, poco prima del "passo indietro" di Harry e Meghan. Un segnale di sostenibilità anche per le feste, e una scelta che quest'anno sembra essere molto popolare: quella del verde che sostituisce i colori tradizionalmente festivi come il rosso e l'oro. Da sfoggiare fino a Capodanno.