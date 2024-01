Maestro delle elementari contro i voti scolastici, al loro posto ci sono messaggi motivazionali: «Sei migliorata anche nel gestire le emozioni»

Un metodo di valutazione scolastica diverso: niente voti espressi in numeri o attraverso i vari «sufficiente, buono, distinto» ma messaggi motivazionali per i propri studenti. È la scelta messa in atto dal maestro Gabriele Camelo. Il docente lavora a Palermo e alcuni giorni faha condiviso sulla propria pagina Facebook alcune foto dei quaderni di suoi alunni sui quali, con la penna rossa e in stampatello, ha scritto i propri giudizi.

«Ciclicamente porto a casa i quaderni dei bambini per supervisionarli, correggerli e dare un piccolo feedback costruttivo», la descrizione a corredo delle immagini pubblicate.

«Il tuo quaderno è bellissimo e sono contento del lavoro svolto.

Stai crescendo splendida e sei molto migliorata nella gestione delle emozioni. Ti voglio bene», una delle valutazioni positive in questione. E ancora: «Molti compiti non sono stati svolti e le schede non incollate. Quando fai i compiti sei brava e ti stimo, posso aiutarti a impegnarti di più?». Un sistema di correzione non convenzionale che molti hanno lodato, evidenziando l’impegno di Camelo nel preoccuparsi delle emozioni e dello stato d’animo dei bambini. Ma c'è anche chi scrive «Non capisco il metodo» oppure «Ci sono errori ortografici».