Marco Giallini: «A 12 anni dalla morte di mia moglie vivo ancora con lei accanto, per i miei figli è stato terribile»

Marco Giallini, il dolore è ancora con lui. «A dodici anni dalla morte di mia moglie non ho ancora metabolizzato il lutto. Vivo con lei accanto, come Marina con Rocco Schiavone». L'attore Giallini torna a parlare di Loredana, la mamma dei suoi due figli, sposata nel 1993 e morta nel luglio 2011 per un'emorragia cerebrale. «Un lutto del genere non si può metabolizzare - ha premesso l'attore romano - Ma poi perché lo si deve metabolizzare? Lo metabolizzi, ma poi rimane».

Marco Giallini: «Sono stato amico del gigante Proietti: mi mancano le sue risate»

«Lei ha detto di essere dispiaciuto del fatto che sua moglie non abbia potuto vedere il suo successo.

Il racconto nella nuova puntata del programma di interviste cult condotto da Peter Gomez sul Nove: venerdì 14 luglio alle 22:45 “La confessione”.