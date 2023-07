Napoli, l'artista di strada che a via Toledo scatta foto ai passanti: «Le stampo al momento sul giornale per creare un effetto vintage»

Ricordate lo stile dei giornali vintage? Fotografie in bianco e nero stampate su pagine di giornali che ad oggi sono ingialliti, ma che forse, proprio grazie ai segni del tempo, si arricchiscono di quella magia di un’epoca passata. Ecco, è proprio questa la fonte d’ispirazione di Giulia. È ucraina, ha 25 anni, e da quattro mesi fa l’artista di strada a Napoli. Scatta foto ai passati di via Toledo con una macchina fotografica d'altri tempi (naturalmente non è un pezzo originale ma riesce a regalare quell’effetto visivo). Le immagini poi vengono stampate al momento su “La Cronaca di Napoli”, una prima pagina di giornale - rigorosamente simulata - dove compare il titolo: Famous faces spotted in the city (volti famosi avvistati nel centro città).

Questa è l’idea della fotografa di strada che, con un vestito a pois e un cappello a cilindro, si diverte ad immortalare dei lieti ricordi in stile vintage.

Il risultato finale ricorda le pagine dei giornali di una volta, quando c’era lo strillone, il venditore ambulante di quotidiani che in passato gridava ad alta voce le notizie più importanti o clamorose avvenute in città.

«Questa attività la porto avanti insieme ad altre ragazze ucraine che, in altri Paesi del mondo, si dilettano a fare le fotografe di strada - spiega Giulia - Vogliamo regalare un sorriso alle persone attraverso una foto ricordo. Non c'è un prezzo fisso da pagare per riceverla. In cambio chiediamo un'offerta a piacere». In tanti si avvicinano all'artista per chiederle uno scatto. Così Giulia, con charme ed eleganza, cerca di riproporre quella magia data dalla carta stampata.