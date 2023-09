Nikita Pelizon, l'influencer vende corsi (a 300 euro) contro ansia e depressione ma non è psicologa: bufera sui social

Da influencer a psicologa improvvisata: è bufera su Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello Vip, che sui social ha lanciato un corso motivazionale a pagamento finalizzato alla “crescita personale”. Pur non essendo una psicologa, Nikita sostiene di avere trovato la chiave del benessere avendo, tra le altre cose, “studiato psicologia alle superiori”. E questo - secondo lei - basta per dare consigli su ansia e depressione.

I video di mental coaching

Nikita – e i suoi follower sui social – si difendono specificando che i video di mental coaching non sostituiscono la figura della psicologo.

In realtà, è stata proprio Nikita a creare un collegamento tra la depressione e i suoi corsi, utilizzando una terminologia fraintendibile, come scrive Fanpage. Lei stessa, su Instagram, aveva fatto riferimento proprio alla depressione nelle story in cui aveva presentato le sue “lezioni”. «Dato che mi chiedete sempre come faccio a essere così sorridente se un tempo vivevo con la depressione a braccetto», scriveva la modella anticipando il servizio offerto ai suoi follower.

In un post del 22 settembre scorso - ricorda Fanpage - Nikita scrive: «Riceverete sconti speciali del 10% su tutti i prodotti del mio shop per motivarvi con le stesse metodologie che mi hanno aiutata a uscire dalla depressione, insoddisfazione, apatia, attacchi di d’ansia, smarrimento».

Il costo dei corsi

I corsi “motivazionali” offerti da Nikita Pelizon prevedono, come lei stessa specifica, due tariffe: la prima a 97 euro per chi acquista nelle prime 24 ore dal lancio (successivamente il costo passa a 247 euro) e la seconda che ha un costo di 247 euro per le prime 24 ore, scadute le quali l’importo da sostenere passerà a 457 euro.

«Non obbligo nessuno a comprare questo percorso interiore - spiega la Pelizon - L’ho fatto perché non riuscivo più a seguire tutte le persone che mi facevano domande molto simili. Ho deciso che il mio tempo ha valore, non è gratis. Sì, posso aiutare ma fino a un certo punto. Se inizio a risponde a tutti i messaggi, finisco per non avere più una vita. Diventerebbe un lavoro e dato che studio queste tematiche da anni ho desiderato renderle possibili per tutti».