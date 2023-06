Nikita Pelizon lancia un nuovo singolo su angeli e unicorni (dopo l'addio a Matteo Diamante). I fan: «Sei patetica»

Nikita Pelizon è stata la vincitrice dell'ultima edizione del Gf Vip e, dopo essere uscita dalla casa più spiata d'Italia, si è buttata a capofitto nei suoi nuovi progetti lavorativi. Oltre, ad avere una fanbase molto vasta che la sostiene in tutto ciò che fa, la modella è anche una pittrice e, ora, una cantante. Nikita si è buttata nel mondo musicale pubblicando il suo primo singolo che si intitola Mojito e parla di unicorni e angeli. I fan, però, hanno qualcosa da ridire.

Il nuovo singolo di Nikita Pelizon si intitola Mojito ed è già disponibile su Spotify, mentre, il videoclip ufficiale uscirà nel mese di luglio, anche se, la modella ha già mostrato ai suoi follower che outfit indosserà all'interno del video.

Anche la vincitrice del Gf Vip, quindi, dopo Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, ha deciso di tentare il percorso musicale, anche se, moltissimi utenti social non sono proprio d'accordo. Infatti, su Instagram e Twitter, i commenti più ricorrenti parlano di cantanti improvvisati e di «persone che non sapendo bene che strada prendere, scelgono quella meno adatta a loro», qualcuno ha, addirittura, commentato l'annuncio della modella scrivendo: «Patetica». Comunque sia, Nikita non sembra avere fatto caso alle opinioni negative, anzi, nelle sue storie è apparsa più contenta che mai mentre presentava il brano che parla di unicorni e angeli (il suo argomento preferito anche all'interno del reality).

Nelle scorse ore, poi, Nikita Pelizon è stata al centro del gossip per la chiusura definitiva della sua storia d'amore con Matteo Diamante che, tramite alcune storie Instagram, ha spiegato che, ormai, con la modella non condivideva più gli stessi valori.