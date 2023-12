Papà di 180 figli ma non riceve alcun regalo per Natale e pranza da solo al pub

Oggigiorno la maternità è quasi un privilegio, crescere e mantenere dei figli comporta spese, restrizioni e sacrifici. Ma nessuno parla di quanto possa essere complicato rimanere in dolce attesa. Nel Regno Unito i casi di fecondazione assistita risultano in aumento e con essi anche i costi per permetterselo.

Qui entra in campo il 51enne "Joe Donor" (pseudonimo) che si presta gratuitamente per dare alle donne un figlio, ma che ha trascorso il Natale in un pub senza ricevere e scartare nessun regalo. Un 25 dicembre in totale solitudine nonostante abbia 180 figli.

Il Natale in solitudine

Joe Donor è lo pseudonimo di un uomo che si definisce un "angelo del nord" perché aiuta le donne a realizzare il sogno di diventare mamme. L'uomo ha donato sperma in America, Argentina, Italia, Singapore, Filippine e Regno Unito e ha avuto rapporti sessuali con più di 200 donne. Nonostante abbia 180 figli, ha trascorso il Natale in un pub senza nessun regalo da scartare e durante l'anno ha visto solo 10 dei nascituri, così come riportato da The Sun.

L'iter

Il donatore di sperma utilizza un metodo preciso per garantire a tutte le donne che lo contattano lo stesso "servizio": «Le persone mi contattano su Facebook, Instagram o via mail e mi chiedono aiuto.

Chiedo loro informazioni sul ciclo, uso la data di inizio per fare i miei calcoli e la inserisco nella calcolatrice così da stabilire una data per incontrarci e discutere sul modo in cui intendono farlo. Per alcune persone l’inseminazione naturale è la più efficace ma alcune persone hanno una relazione stabile, per cui preferiscono non causare problemi e procedere con l’inseminazione artificiale».

Con una media attuale di 10 figli all’anno, Joe propone 3 opzioni di concepimento: il rapporto parziale, ovvero sesso senza baci, il rapporto naturale e completo oppure il rapporto artificiale nel quale lui fornisce solo lo sperma.