Pranzo a 8 euro con due portate, dessert e bevanda a piacere: boom di migrazioni da un Paese all'altro per i piatti (tipici) low cost

Baccalà fritto, pastel de nata e un calice di Porto. In Portagallo, è risaputo, il buon cibo non manca e men che meno una bottiglia di buon di vino, dolce e corposo, da abbinare a ogni pasto. Ma per mangiare bene e soddisfare il palato non è sempre necessario spendere grandi quantità di soldi, specie quando si è in vacanza e si vuole assaggiare qualcosa di tipico, tradizionale, ma soprattutto... economico.

Ma qual è il prezzo medio per mangiare in Portogallo?

In Portogallo, è ancora possibile spendere un minimo di 8 euro per soddisfare l'appetito e gustarsi un pasto tipico della cucina portoghese, comprensivo di: due portate, un dessert e una bevanda a piacere. Ad assumere questo tipo di menu giornaliero è la Taberna do Caniço di Valença do Minho che per antipasto ha servito un brodo tradizionale, un piatto di riso a scelta e filetti di pollo per secondo piatto. Negli 8 euro erano inclusi anche bevande, caffè e dessert, così come fa sapere La vos de Galizia.

Tiago Gama, il responsabile del ristorante, ha spiegato che «da quando c'è il covid abbiamo dovuto aumentare di due euro», dice, quasi con rassegnazione.

Rifiuta, per ora, l'idea di aumentare il prezzo del menu, com' è successo in Spagna nel 2023.

In Galizia, a nord-ovest della Spagna, il costo medio per un buon pasto ammonta a quasi 13 euro, così come confermano i dati riportati da uno studio condotto dall'associazione Hostelería de España e da Edenred. Secondo i recenti studi, si è registrato un aumento di 70 centesimi in più rispetto all'anno precedente.

Per spendere meno durante la settimana, molti abitanti del sud della Galizia, per lo più lavoratori, cambiano paese per sedersi a tavola.