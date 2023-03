Il principe Harry vola (a sorpresa) a Londra, ecco perché è tornato a casa: «Non c'entra la Royal Family»

Il principe Harry è tornato, a sorpresa, a Londra. Il secondogenito di Re Carlo III si trova in Inghilterra per motivi che non riguardano affatto la Royal Family, ma per questioni, invece, giudiziarie. Il Duca di Sussex è, infatti, stato visto davanti all'ingresso della sede della Royal Court of Justice, dove ha partecipato all'udienza preliminare sul caso di intercettazioni telefoniche e violazione della privacy che hanno riguardato alcuni vip, lui compreso.

Il principe Harry ha recentemente intrapreso una nuova azione legale, insieme anche ad altre celebrità e figure pubbliche, contro le intromissioni nella privacy dei tabloid britannici. Il processo riguarda l'Associated Newspaper Limited, che pubblica il Daily Mail o il Mail on Sunday, denunciato per presunte gravi intercettazioni illegali nell'ambito di una sorta di class action promossa a fine 2022 da da una mezza dozzina di vip, fra i quali, oltre ad Harry, anche la rock star Elton John. Dopo l'uscita di Spare, è la prima volta che Harry ritorna in Inghilterra.

Oltre alle questioni giudiziarie, Harry, insieme anche a Meghan, deve ancora accettare formalmente l'invito di Buckingham Palace all'incoronazione di Re Carlo III. Dopo il documentario Netflix e l'autobiografia Spare, i Duchi di Sussex hanno perso molti consensi in Inghilterra: i sudditi hanno preferito molto di più l'atteggiamento assunto dalla famiglia reale.