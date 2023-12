L'influencer: «Sono una star per adulti e nella vita privata mi piace bere il sangue del mio fidanzato»

Rara Knupps è un'influencer e attrice porno che è molto seguita sui social dove ama condividere foto bollenti con i suoi follower. La modella, in una recente intervista, ha dichiarato di avere dei gusti un po' strani: le piace, ad esempio, bere il sangue del suo fidanzato. La 25enne ha spiegato che, nonostante possa sembrare tutto molto macabro, in realtà, è un atto di fedeltà tra le due persone.

Rara Knupps ha rilasciato una recente intervista al podcast Pillow Talk dove ha raccontato i suoi gusti sessuali che le persone ritengono strani: «Mi piace tutto ciò che riguarda il sangue.

Mi sono trasferita a Los Angeles per amore e grazie al mio ragazzo ho scoperto tantissime cose nuove che riguardano l'intimità, ad esempio, mi piace il sesso violento. È una scarica di adrenalina pura. Ovviamente, tutto questo è di comune accordo tra noi e avviene solamente in camera da letto, fuori, siamo persone molto tranquille. Una cosa che stupisce molto quando la racconto è che mi piace bere il sangue del mio ragazzo: mi guardano tutti malissimo ma, in realtà, è un gesto di generosità che porta il rapporto a un altro livello e, poi, moltissime celebrità lo fanno. Sono molto entusiasta della chimica e della connessione che c'è tra me e il mio fidanzato. Il nostro legame è speciale. Nell’ultimo anno abbiamo attraversato periodi di crisi in cui non ci parlavamo, ho frequentato altri ragazzi ma nessuno era come lui».