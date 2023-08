Martedì 1 agosto, in una Napoli quasi in ferie un traffico anomalo si accalca su via Conte di Ruvo, clacson impazziti e tanti curiosi a domandarsi cosa stia accadendo all'interno del Bellini. Le luci fronte strada del teatro sono spente, ma alla porta una schiera di bodyguard controlla gli ingressi nel foyer e sui marciapiedi adiacenti si accalca van neri dai vetri oscurati.

Dentro c'è una festa, un party hollywoodiano, azzarda qualcuno che giura di aver visto scendere da quei van Leonardo DiCaprio, che un mese fa era ospite di una pizzeria, i Masanielli, a Caserta, dov'era in visita alla riscoperta delle sue radici insieme ai genitori George ed Irmelin, originari di Piedimonte D'Alife. O l'ex Uomo Ragno Tobey Maguire, protagonista, proprio con DiCaprio del nuovo film di Martin Scorsese «Killers of the flower moon». E Skin, la pantera nera degli Skunk Anansie, come sempre trendissima, e Irina Shayk, grande amica del festeggiato, Riccardo Tisci, come conferma il profilo Instagram della bellissima modella: «Oggi celebriamo te uno dei più grandi esseri umani al mondo... Sei un regalo del destino e io sono così felice di averti nella mia vita», recita il post sotto la fotografia che li ritrae insieme stretti in un abbraccio a bordo di uno yatch.

Lo stilista, ex direttore creativo di Burberry che ha da poco deciso di lasciare l'azienda per lanciare il suo brand esclusivo, spegne 49 candeline durante il party privato che va avanti per tutta la notte, mentre i van vegliano sugli invitati molto speciali, tante le top model, ma sui nomi le bocche sono cucite. Di certo c'è che lo stilista-star originario di Taranto ha scelto Napoli per festeggiare il suo compleanno, confermando l'hype internazionale della città.