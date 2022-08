Segni particolari: è praticamente identico all'attore Bradley Cooper. Solo che è un ladro che è stato immortallato in un negozio di Home Depot in Georgia, negli Stati Uniti proprio mentre rubava. La polizia della contea di Henry ha condiviso le immagini dell’uomo sul proprio account Facebook ed il post ha ricevuto in poco tempo più di 500 commenti. “Sai che sono tempi difficili quando anche Bradley deve rubare per vivere”, ha ironizzato un utente.

Il 28 luglio, la polizia della contea di Henry ha rilasciato una foto dell'individuo che esce casualmente dal negozio con l'articolo su un carrello. L'uomo indossava un berretto da baseball grigio e nero, una maglietta verde e jeans al momento dell'incidente. Una volta che la polizia ha pubblicato la foto sulla loro pagina Facebook, le persone non hanno perso tempo a commentare la somiglianza dell'uomo con l'attore nominato all'Oscar.

I commenti

Diversi utenti hanno ipotizzato che non si tratta di un sosia, ma della stessa star di Hollywood, che sta “studiando” il personaggio che interpreterà nel prossimo film. “Bradley Cooper ha messo su questa scena per il suo prossimo ruolo”, ha scritto Mary Kethryn. La star di Hangover non ha ancora lasciato alcun commento. Attualmente l’attore di A Star Is Born è impegnato sul set per girare il suo ultimo film, Maestro, in cui interpreta il famoso compositore di Broadway Leonard Bernstein.