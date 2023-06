Sarah Ferguson operata per un tumore al seno, la duchessa di York: «Cancro evidenziato da una mammografia di routine»»

Sarah Ferguson, 63 anni, ex moglie del principe Andrea d'Inghilterra, è stata operata per un tumore al seno. Come riporta il Sun, il portavoce della duchessa di York: "Le era stata di recente diagnosticata una forma precoce di cancro al seno rilevata durante uno screening mammografico di routine. Le è stato quindi consigliato di sottoporsi a un intervento chirurgico, che ha avuto successo".

"La duchessa - continua il portavoce - sta ricevendo le migliori cure mediche e i suoi medici le hanno detto che la prognosi post operatoria è buona.

Ora si sta riprendendo con la sua famiglia, continua il portavoce. Ci tiene a esprimere la sua immensa gratitudine a tutto il personale medico che l'ha sostenuta nei giorni scorsi».

"Fergie" tiene anche a sottolineare la propria gratitudine per il personale che, eseguendo la mammografia, ha individuato la malattia, priva di sintomi. E' importante sottoporsi periodicamente a controlli".

Lunedì 26 giugno sarà diffusa la puntata di una serie di podcast registrata dalla duchessa il giorno prima di sottoporsi all'intervento chirurgico.

Con il principe Andrea ha avuto due figlie: Beatrice Elizabeth Mary, nona nella linea di successione al trono, ed Eugenia Victoria Helena.