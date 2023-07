Sophie Codegoni, imprevisto in auto. Alessandro Basciano sbotta: «Fatela smettere, vi prego»

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ora che tra loro è tornato il sereno dopo una piccola crisi, postano moltissime storie Instagram che li ritraggono insieme. Così, hanno fatto anche nell'ultimo video pubblicato in cui si trovano in auto: l'influencer riprende il compagno che, però, scherzosamente, sta perdendo la pazienza. I fan dei Basciagoni non hanno nulla da temere: sono più uniti che mai.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono arrivati in Puglia da poche ore e quì trascorreranno alcuni giorni di vacanza. L'influencer e il dj documentano tutto con storie, video e foto sui rispettivi canali Instagram così da tenere sempre informati i loro follower. Fan che, sicuramente, si saranno divertiti a vedere l'ultima storia di Sophie che, in auto, canta “Tango” di Tananai e scrive: «Alessandro non mette la musica, quindi, ci penso io a risolvere il problema con le mie meravigliose doti canore non capite e apprezzate».

Di tutta risposta, il fidanzato chiede all'assistente virtuale della macchina di fare smettere di cantare, in qualche modo, la fidanzata, ma l'auto risponde che non può soddisfare la richiesta e, così, Sophie se la ride.

Ovviamente, in Puglia con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano c'è anche la loro bambina Celine e, proprio recentemente, l'influencer ha pubblicato una storia in cui inquadra le gambine e scrive: «Aiuto io impazzisco per questi piedi ciocciosissimi».