Stefano De Martino, tram storico comprato a Napoli: quanto ha pagato (e cosa ci farà)

New entry nella famiglia De Martino- Rodriguez. Dopo la mega villa a Posillipo, Stefano De Martino ha deciso di acquistare un tram di Napoli: storici e gettonatissimi, le vetture in servizio quasi 100 anni fa sarebbero diventati delle attività redditizie.

Tre vetture degli anni '30, infatti, sono state già consegnate a una ditta di Caserta. Non a caso però, l'idea è quella di trasformarle in pizzerie e locali tipici della zona. Il ballerino non si è fatto scappare l'opportunità e adesso ne possiede una.

Il nuovo tram di Stefano De Martino

Stefano De Martino, secondo quanto riferito da Fanpage.it che ha appreso e divulgato la notizia, avrebbe dunque acquistato un tram vintage ma il ballerino non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito, si tratta precisamente del modello CT139K: probabilmente in futuro il conduttore di Bar Stella, spettacolo di varietà, potrebbe trasformare il tram in un ristorante o in una prestigiosa pizzeria. Tuttavia, non è una novità che il conduttore sia legato alla sua terra e quindi a tutte le bellezze del territorio.

«Quattro di questi tram potevano essere riutilizzati, privi del logo ANM, e sono disponibili alla vendita al prezzo base di 3.780 euro ciascuno», ha riportato il sito NapoliLike.it, svelando l'ipotetica cifra spesa dal conduttore.