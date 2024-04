«Al supermercato la signora aveva il carrello pieno e io solo il latte, ma non mi ha fatto passare avanti. Così, mi sono vendicata»

Ci sono delle scene di vita quotidiana a cui si applica quasi universalmente una certa etichetta, per esempio quando si aspetta (con più o meno pazienza) che i passeggeri già a bordo scendano dal treno prima di salire o la consuetudine di far passare avanti qualcuno nella fila alle casse del supermercato se ha soltanto uno o due prodotti da pagare.

Si tratta, a pensarci bene, di applicare le regole basilari della buona educazione e del rispetto del prossimo. Eppure, ciò non impedisce ad alcune persone di ignorare le norme del quieto vivere per procedere senza pensieri lungo il proprio percorso, proprio come la signora in fila davanti a Mandy al supermercato.

La donna, tuttavia, non ha fatto passare il fatto in sordina e ha deciso di prendersi la sua vendetta.

La vendetta di Mandy al supermercato

Mandy ha pubblicato un video di appena 6 secondi sul suo account TikTok in cui racconta, in maniera molto concisa, della situazione che l'ha vista protagonista durante un'uscita al supermercato: si trovava in fila alla cassa con una singola bottiglia di latte da pagare, mentre davanti a lei c'era una signora con un carrello pieno.

La prima inquadratura della clip è proprio delle gambe dell'altra cliente, mentre quella successiva spiega bene quale sia stata la reazione della donna, vale a dire la sua vendetta: «Alla deliziosa signora con 100 cose da pagare che non mi ha lasciata passare anche se o avevo solo del latte...

spero non ti venga la diarrea quando arrivi a casa perché ti ho nascosto la carta igienica sotto il bancone».

Il video è diventato presto virale e ha raccolto più di 2 milioni di visualizzazioni, oltre a migliaia di commenti di approvazione. Qualcuno scrive: «Pensavo di essere intelligente ma non mi sarebbe mai venuta in mente un'idea così brillante», mentre c'è chi afferma di aver fatto la stessa cosa di Mandy.