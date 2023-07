Pensava di essere incinta a 18 anni, ma fa una scoperta choc: «La vita è troppo breve»

Uno strano rigonfiamento alla pancia ha insospettito la 18enne e la mamma. Un veloce ingrassare fuori dal comune e qualcosa che non andava nel verso giusto: era il suo corpo che le stava dando dei segnali. Summer Edwards, in un primo momento ha creduto di essere incinta, ma il test di gravidanza è risultato negativo. La verità, infatti, andava ben oltre. Ecco di cosa si trattava.

La giovane assistente sanitaria, all'età di 18 anni, aveva notato dei cambiamenti al suo corpo.

In un primo momento il suo stomaco di stava improvvisamente gonfiando dandole anche qualche taglia in più. Inizialmente, lo attribuì all'alimentazione non propriamente sana che svolgeva o a qualche sfizio di troppo nella sala del personale. Quando la sua condizione però peggiorò decise di recarsi dal suo medico di famiglia che le prescrisse una forte dose di lassativi.

«Mia madre era convinta che fossi incinta e ho iniziato a crederci, ma ho fatto un test di gravidanza ed è risultato negativo - ha spiegato la ragazza di Bristol al The Mirror - Sono ingrassata notevolmente nel giro di poche settimane, e un giorno ero in giardino in bikini e mia madre ha detto che pensava che ci fosse davvero qualcosa che non andava perché il mio stomaco era davvero rotondo».

She's now studying in Bristol to become a nurse Pubblicato da Bristol.Live su Venerdì 21 luglio 2023 I lassativi, però, non ebbero l'effetto sperato e dopo qualche settimana, Summer fu costretta al ricovero: gli esami del sangue e un'ecografia interna rivelarono che la sua vescica era completamente piena con più di un litro di urina. Il suo medico di famiglia non riuscì a trovare una soluzione, quindi Summer andò al pronto soccorso, dove le fu inserito un catetere. Ma il giorno seguente iniziò a provare un dolore immenso: «È stato strano, sono andata in bagno e ho notato molto sangue nella sacca. Sono stata portata in ospedale e a quel punto, stavo urlando dal dolore». Sottoposta a una Tac, questa rivelò che la sua vescica non era piena come sembrava, ma in realtà aveva una grossa cisti alle ovaie. Le dimensioni avevano ampiamente superato i 10 centimentri ed è stato necessario asportarla. «Mi hanno detto che avevo un tumore a cellule di Sertoli-Leydig, che era davvero raro - ha spiegato Summer - così raro che solo un'altra persona nel Regno Unito lo aveva». Pubblicato da Elliot Lattuca su Mercoledì 21 giugno 2023

Nel luglio 2020, Summer aveva un appuntamento in ospedale per saperne di più del suo stato di salute e le è stato, infine, diagnosticato un tumore alle ovaie. Il passo successivo è stato l'intervento chirurgico per rimuoverlo, ma i test genetici in seguito hanno rivelato che Summer ha un gene raro, Dicer1, il che significa che sarà più suscettibile ad altri tipi di tumori in futuro.

L'assistente sanitaria di Bristol ha spinto anche la sua famiglia a sottoporsi a test e anche ad altri sei parenti è stato diagnosticato il gene, uno dei quali ha un tumore ai polmoni. Ora, Summer ha 22 anni e studia infiermeristica presso l'Università dell'Inghilterra occidentale e gli è stata offerta la chemioterapia preventiva, ma ha deciso di rifiutarla: «Preferirei vivere la mia vita ora e affrontare la chemioterapia in futuro se mai dovesse tornare. Avere la diagnosi mi ha fatto capire che non c'è tempo per aspettare e la vita è troppo breve».