Vince 10 milioni alla lotteria per due volte nella stessa rivendita: «Non ha mai lasciato la mancia»

Vincere alla lotteria è il sogno di ogni persona, una rarità che difficilmente si avvera. Ma per un fortunato caso, c'è chi alla lotteria ha vinto addirittura due volte, 10 milioni di euro alla volta. L'uomo baciato dalla fortuna, per ben due volte scelto dalla Dea bendata, è il 63enne Wayne Murray, che in due anni ha vinto in totale 20 milioni di euro, comprando i biglietti vincenti (da 30 euro) nella stessa stazione di servizio di New York.

A distanza di due anni dall'ultima vincita, infatti, il fortunato vincitore ha riscosso altri 10 milioni dopo l'ultima volta, giocando gli stessi 30 dollari, ma peccando ancora una volta in generosità. Il milionario, infatti, non avrebbe mai lasciato la mancia al personale della stazione di servizio.

Non sempre la fortuna tocca ai principianti, a volte torna da chi c'è già stata. È il caso di Wayne Murray, che pochi giorni fa ha vinto altri 10 milioni dopo aver vinto lo stesso bottino quasi 2 anni prima. I giocatori, si sa, sono superstiziosi e forse, per questo, il plurimilionario ha deciso di giocare la stessa puntata nella stessa stazione di servizio di Brooklyn: un biglietto da 30 dollari alla H&A Gas & Convenience.

Nonostante il vincitore sia milionario, non ha mai ringraziato il personale della tabaccheria, che aveva in dotazione quei due biglietti vincenti e che gli hanno cambiato la vita, così come riporta il Post.

Asim, che lavora in quella stazione di servizio ormai da anni, rimane fiducioso nei confronti del vincitore e «sogna ancora di ricevere una piccola fetta di torta (la mancia), soprattutto perché non riceve nessun bonus dallo Stato per la vendita dei biglietti vincenti».

In compenso, la duplice vittoria ha raddoppiato gli affari presso la stazione di servizio, perché in molti sperano di poter vincere alla New York Lottery e prendere il posto del fortunato Wayne Murray.