Hostess imbocca un bambino in Business, il papà la filma e il video diventa virale. «Non è la tua babysitter, è lì per la sicurezza dei passeggeri»

Viaggiare in business class non significa solo poltrone più comode e bicchieri di champagne, ma anche sapere di poter contare sull'aiuto delle hostess in qualsiasi momento. Sul volo Los Angeles-Tokyo, un'assistente di volo della Singapore Airlines ha imboccato il figlio di un passeggero che viaggiava in business class. La scena è stata ripresa dal papà del piccolo e poi condivisa sui social.

Sul web le reazioni sono diverse: c'è chi critica il genitore per non essersi occupato da solo di suo figlio e chi, invece, critica l'hostess per aver trascurato il suo lavoro, concentrando tutte le sue.

Michael Rutherford, imprenditore di Las Vegas, ha condiviso sul suo profilo Instagram un video che ritrae un'assistente di volo mentre dà da mangiare a suo figlio di 5 anni, con il piccolo seduto nella sua poltrona in business class. Sotto il post condiviso sui social si legge: «Cosa faresti se succedesse a te? Stiamo facendo il miglior volo di sempre e questo lo ha reso ancora più perfetto».

Il video è diventato virale in pochi giorni, ma non tutti gli utenti hanno approvato l'atteggiamento della hostess che indossa l'uniforme blu della compagnia aerea.

Sui social molti utenti hanno considerato inappropriato il gesto dell'assistente di volo mentre era in servizo.

Sotto il video pubblicato dal papapà del bimbo si legge che «gli assistenti di volo non sono babysitter. Sono lì per la sicurezza dei passeggeri».

Altri utenti, invece, credono che l'atto altruista della donna dipenda solo dal fatto che il piccolo sia figlio di un imprendtore del Nevada (Usa) che viaggia in prima classe. «E se si fosse trattato di un passeggero in classe turistica?».

Mentre in tanti criticano anche il comportamento poco paterno del papà, la compagnia aerea si dice «rincuorata nel vedere il servizio cordiale del personale di cabina nei confronti di Michael e della sua famiglia».