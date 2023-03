Compra un abito usato per 11 euro, su TikTok scopre che è un Versace da 9mila euro

Colpo di fortuna o investimento indovinato, comunque lo si voglia chiamare, quello che ha fatto una giovane donna che ha scovato in un negozio dell'usato un abito vintage dal valore di circa 9mila euro è stato un vero e proprio affare. La ragazza, abituata a fare shopping di seconda mano, ha comprato il vestito che ha poi scoperto valere una piccola fortuna per soli 11 euro.

La canadese Sarah Dunk ha raccontato la sua incredibile esperienza in un video che ha caricato sul suo account TikTok . Il lussuoso abito, decisamente sottostimato dal negozio, potrebbe essere un modello da collezione firmato Versace dal valore di migliaia di euro. Sarah ha mostrato nelle immagini uno scaffale pieno di vestiti da cui ha pescato l'indumento, un abito da sera nero con trasparenze. Una volta guardata l'etichetta, la giovane ha realizzato di avere tra le mani una creazione d'alta moda di Gianni Versace.

Il prezzo pagato per il prestigioso capo? Davvero ridicolo: 17 dollari canadesi, che equivalgono a circa 11 euro. La clip virale ha collezionato più di 16 milioni di visualizzazioni. L'acquisto del pregiatissimo modello vintage è diventato virale e sui social sono scoppiati commenti. Un utente è anche riuscito a riconoscere nell'abito un capo della collezione primavera/estate 1992. In più, un'informazione che non passa inosservata alle tasche: ha un prezzo di rivendita di 9.800 dollari su 1stDibs.com, sito che vende articoli di lusso.

Sarah si è detta titubante sul mettere in vendita l'abito perché ha riscontrato una differenza con quello firmato Versace: le spalline sono diverse da quelle dell'abito messo in vendita sul sito specializzato, cosa in realtà non fuori dall'ordinario poiché gli abiti di haute couture sono spesso cuciti su misura per l'acquirente.